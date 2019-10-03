5 حيل بسيطة لإصلاح خدوش طلاء السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – يتفادي كثير من السائقين التوجه لإصلاح خدوش طلاء سيارته بسبب ضيق الوقت أو لعدم دفع مبالغ كثيرة في علاج هذه الخدوش في مراكز الصيانة، لذا نقدم لكم اليوم 5 حيل لعلاج الخدوش (الخدوش السطحية)باستخدام أدوات منزلية بسيطة، وهي كما يلي.

1- معجون الأسنان



تفيد معاجين الأسنان في علاج الخدوش، ويفضل استخدام المخصصة منها للتبيض، ولإزالة الخدوش قم بوضع قليل من المعجون على مكان الخدش مع المسح بقطعة قماش مبللة عليه بشكل دائري صغير، إلى أن يزيل الخدوش.

2- طلاء الأظافر



يأتي طلاء الأظافر بالعديد من الألوان يوجد منها ما يناسب لون السيارة، وكي تستخدمه في إزالة الخدوش قم بتجربة اللون أولاً لأن بعض أنواع طلاء الأظافر تتحول للون مختلف قليلاً بعد أن تجف، وبعد أن تتأكد من موائمة اللون لطلاء السيارة قم باستخدام الفرشة الخاصة به في وضعه على الخدوش.

3- الصمغ

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يمكن للصمغ أن يعمل كمادة شفافة توضع مكان الخدش، وبفضل قدرته على الامتزاج بباقي لون السيارة فإنه يعد خيار مناسب لتغطية أماكن الخدوش البسيطة، لكن من المهم وضع كمية قليلة منه في مكان الخدش فقط.

4- طلاء الأحذية



يمكن استخدام طلاء الأحذية أيضاً في علاج الخدوش الصغيرة بشكل سهل، خاصة أنه يأتي مع فرشاة يمكن استخدامها في وضع الطلاء على الخدوش مع المسح عليه حتى يتم علاج الخدوش.

5- الشمع



يستطيع شمع الإضاءة إزالة الخدوش البسيطة أيضاً، حيث أنه يقوم بتغطية مكان الخدش مما يجعله غير ظاهر، ولإزالة الخدوش قم بفرك الشمع في المكان المتضرر بخفة، حيث يغطي الخدش ويمنع امتداده لبقية طلاء السيارة