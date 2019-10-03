كيا سول 2020 المواصفات والمميزات والسعر لدى كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سول 2020 الجديدة كلياً إلى السعودية مؤخراً لدى وكالة كيا الجبر، وهي تتمتع بتصميم صندوقي عصري مع تجهيزات مستقبلية.

حيث تعتمد سول 2020 أضواء أمامية نحيلة أعلى الشبك الأمامي الأسود، إضافة إلى مصابيح نهارية بالمقدمة، بينما تبدو الخلفية مختلفة تماماً لتمتلك مصابيح ممتدة حتى الأعمدة الخلفية المصممة كي تظهر مثل أعمد الطائرات حاملة شعار السيارة.

استوحت المقصورة تصميمها من الموسيقى عبر سلسلة من الأشكال والخامات التي تعكس الأصوات، ولهذا توجد إضاءة داخلية يمكن أن تتناغم مع مختلف أنواع الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر النظام الصوتي، إضافة لوجود شحن لاسلكي، مكيف أوتوماتيكي، شاشة 10.25 إنش عالية الدقة اختيارية يمكن قسمها لجزئين مع دعم الرؤية الخلفية، إرشادات الركن، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، البلوتوث، ويوجد خيار لإضافة شاشة علوية 8 إنش ونظام Harman Kardon الصوتي الفاخر بقدرة 640 واط مع 10 سماعات ومضخم صوتي.

أنظمة الأمان:

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نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي (FCA)/نظام عدم الإصطدام بالمشاة

نظام الحفاظ على مسار السيارة (LKA)

نظام تغيير المسار (LCA)

نظام تحذير السائق (DAW)

نظام التحذير من التصادم بسبب النقطة العمياء (BCW)

نظام التحذير من التصادم الخلفي (RCW)

التحكم الذكي بالسرعة (SCC)

إضاءة عالية مساعدة (HBA)

تستمد الكروس أوفر الكورية طاقتها عبر محرك 1.6 لتر 4 أسطوانات بقوة 123 حصان، ما يتيح سيرها 14.7 كم لكل 1 لتر.

وتتوفر كيا سول 2020 بسعر يبدأ من 68 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة والمصاريف الإدارية.