شيفروليه كورفيت ستينغراي كشف 2020 تنطلق رسمياً بسعر أغلى من الكوبيه بـ 28,100 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شيفروليه الستار عن كورفيت سيتغراي كشف 2020 بعد شهرين ونصف من الكشف عن الكوبيه، ما يوضح جدية شيفروليه التامة فيما يتعلق بالموديل ذي المحرك الوسطي وتوسيع مجاله بأسرع وقت ممكن لاستغلال شعبيته.

وسيبدأ إنتاج موديل الكشف في الربع الأول من 2020 بحوالي 67500 دولار (253,000 ريال) في أمريكا، ما يجعله أغلى من موديل الكوبيه الأساسي بـ 7,500 دولار (28,100 ريال).

نسخة الكشف حافظت على نفس التصميم الجريء للكوبيه كما أنها حافظت على مساحتها التخزينية في صندوق الأمتعة رغم السقف المنسحب بشكل متقن داخل الجسد.

ويمكن سحب السقف في سرعات تصل إلى 50 كم\س خلال 16 ثانية بالاعتماد على ستة موتورات كهربائية صغيرة، وتعتمد نسخة الكشف على نفس محرك V8 سعة 6.2 لتر بضغط الهواء للكوبيه بقوة 495 حصان وعزم دوران 637 نيوتن.متر، بنظام دفع خلفي وجير مزدوج بثمان سرعات.