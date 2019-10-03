شركة أمريكية تستخدم سيارتها ذاتية القيادة لمنع الحشرات

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استخدمت شركة أمريكية سيارتها ذاتية القيادة لمنع الحشرات عن طريق تطوير تقنية جديدة، واستخدمت مجموعة جديدة من الأدوات لمنع الحشرات من التدخل في أجهزة الاستشعار في سياراتها ذاتية القيادة.

وتعاونت الشركة الأمريكية مع شركة Argo AI، حيث استخدمت تقنية ليزر معقدة، تحمل اسم lidar لإنشاء معلومات مكانية لنظام الملاحة في السيارة.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، على غرار نظام الرادار ترسل تقنية lidar ضوءًا من الليزر يقيس الاختلافات الصغيرة فى سرعة وزاوية الضوء المنعكسة من البيئة، ثم يتم استخدام هذه القياسات لإنشاء معلومات حول المركبات والأشياء المحيطة بالسيارة.