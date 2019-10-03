الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "بي.إم.دبليو" تتفوق في المبيعات على منافستها "مرسيدس" في أمريكا

أظهرت بيانات مبيعات شركات السيارات الفارهة في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي منافسة شرسة بين الشركتين الألمانيتين "بي.إم.دبليو" و"مرسيدس" حيث جاءت الأولى في المركز الأول من حيث المبيعات متفوقة على الثانية بمقدار 34 سيارة قفط.

وأشار موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى زيادة مبيعات "بي.إم.دبليو" في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 6% سنويا إلى 27467 سيارة، حيث كانت السيارة "إكس إس" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الأقوى نموا بمضاعفة مبيعاتها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت مبيعات السيارة "بي.إم.دبليو الفئة الثالثة" بنسبة 19% سنويا.

في المقابل زادت مبيعات "مرسيدس" خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8% إلى 27433 سيارة بفضل أداء السيارتين "جي.إل.سي" التي زادت مبيعاتها بنسبة 13% والسيارة "جي.إل.إي" من فئة "إس.يو.في" وزادت مبيعاتها بنسبة 28% خلال الشهر الماضي.

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في الوقت نفسه زادت مبيعات "بي.إم.دبليو" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عن مبيعات منافستها "مرسيدس" في السوق الأمريكية بمقدار 8200 سيارة.

من ناحية أخرى تراجعت مبيعات السيارات الفارهة طراز "لكزس" التي تنتجها "تويوتا" اليابانية في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 17% سنويا إلى 18860 سيارة. كما تراجعت مبيعات السيارات "أودي" الألمانية التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" خلال الشهر الماضي بنسبة 17%.