«MTI» تعلن عن مزايا تحفيزية تستمر حتى نهاية العام

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة «MTI» -الوكيل الحصري لعلامة مازيراتي في مصر- عن بدء الحملة الترويجية لخدمات ما بعد البيع لطرازات مازيراتي المختلفة في السوق المصرية «جيبلي، ليڤانتي، كواتروبورتيه»، بالإضافة للطرازين الجديدين جران توريزمو سبورت، وجران كابريو MC، والذي سبق وقدمتهما الشركة لأول مرة في السوق المصرية في وقت سابق من هذا العام «2019».

وتأتي هذه الحملة الترويجية من شركة «MTI»، الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في مصر؛ تعزيزًا لوجودها في السوق المصرية، واستكمالًا في تقديم تجربة

شراء فريدة لعشاق وراغبي اقتناء العلامة الإيطالية الفاخرة؛ حيث يمكن لعملاء مازيراتي التمتع بهذه الحملة تحت شعار «امتلك الآن طرازك المفضل من مازيراتي، وتمتع بالصيانة القياسية لمدة ثلاث سنوات».

ستكون هذه المبادرة متاحة على بعض سيارات مازيراتي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2019 المتواجدة داخل صالة العرض بالقاهرة.