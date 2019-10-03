زيادة هامش ربح محطات الوقود بنسبة 40%

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كل من شركة “الدريس” للخدمات البترولية والنقليات وشركة “ساسكو” لخدمات السيارات والمعدات عن استلامهما إخطارا من اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، يفيد بموافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.



وكشفت الشركتان، في بيانين لهما لموقع سوق “تداول” المالي، أن هامش الربح الجديد سوف يصبح (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 هللات للتر و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر)، مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات على المستهلك النهائي.

وصرحت الشركتان في البيانين قائلين أن الأثر المالي المترتب على قرار تعديل هامش ربح المشتقات النفطية سوف ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة ابتداءً من تاريخ التطبيق.



وأشارت وزارة الطاقة في خطابها إلى مجلس الغرف السعودية أن شركة أرامكو ستقوم بتطبيق هامش الربح الجديد لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الملتزمة باشتراطات التأهيل الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضافت الوزارة أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي تعديل أو إضافة على قائمة الشركات المؤهلة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ووفقا للخطاب سيتم منح الشركات التي يتم تأهيلها مستقبلاً هامش الربح الجديد بداية من الشهر الميلادي التالي لحصولها على شهادة التأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما سيتم إيقاف العمل بالهامش الجديد للشركات التي تم سحب التأهيل منها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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يذكر أن صافي أرباح شركة الدريس بلغت 17.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 47.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 37.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.



أما شركة ساسكو فقد حقت صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 21.6%.