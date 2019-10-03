استدعاء 261 سيارة فيراري بالمملكة لخلل خطير!

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 261 سيارة فيراري (“f12 Berlinetta” و”488 GTB” و”California T” و”GTC4LUSSO”) موديلات “2010 – 2018″، وأكدت على أهمية التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.

وجاء هذا الاستدعاء نتيجة خلل في نافخ الوسادة الهوائية، قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة، قد تتسبب في إصابات خطيرة.

ودعت الوزارة مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.