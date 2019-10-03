وكيل سكودا يقدم "أوكتافيا" 2020

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي لعلامة سكودا التشيكية المملوكة لفولكس فاجن الألمانية في مصر، طراز 2020 من أوكتافيا التي تنتمي لفئة السيدان العائلية.

وتتوفر سكودا أوكتافيا الجديدة لعملاء السوق المحلي بمحرك أساسي رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

ومن المقرر بحسب الوكيل المحلي توافر محرك إضافي بشاحن تربو رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتمتلك السيارة الجديدة باقة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS ونظام EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام إيموبليزر ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومصابيح LED أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي.

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وتقدم السيارة لسائقها عدد من أنظمة المساعدة في مقدمتها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ونظام ذكى لركن السيارة ومثبت سرعة وصوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة وإمكانية التحكم

بالمصابيح الأمامية ومساحات خلفية.

سكودا أوكتافيا الجديدة تقف على عجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتصل مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 590 لترًا.

أما وسائل الراحة والترفيه فيأتي في مقدمتها تكييف هوائي ثنائي النطاق نظام صوتي مكون من 6 سماعات ومشغل اقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX ومدخل USB أمامي وخلفي وبلوتوث، بالإضافة إلى مساند رأس أمامية وخلفية وكمبيوتر رحلات وإمكانية التحكم في مقعد السائق وعجلة قيادة من الجلد.

وتقدم أوكتافيا 2020 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 390.000 جنيه لفئة أكتيف القياسية و465.000 جنيه لفئة ستايل الثانية، أما الفئة سبورت لاين الأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي 499.900 جنيه.