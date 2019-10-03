"سلمان" و "نديم" يمثلان مصر بنهائيات العالم لتحديات روتاكس ماكس بإيطاليا

كتب: باسل الحلواني

بعد موسم طويل من التصفيات المحلية لتحديات روتاكس ماكس – مصر ، تمكن حسين سلمان ضمن فئة روتاكس (seniors) من تأكيد تفوقه على حساب أقرب منافسيه بنفس الفئة مع كل من فاروق رامى جاد ، إسلام حمدى وأحمد قشوع، الأمر الذى أهله بقوة لتمثيل مصر بالنهائيات العالمية لتحديات روتاكس ماكس المزمع تنظيمها بنابولى بالفترة من 19 – 26 أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى تمكن فيه مروان نديم من إقتناص الفوز بفرصة تمثيل مصر بنفس النهائيات ضمن فئة (DD2) للأساتذة بعد أن إستطاع الفوز بالجولة الأخيرة للتصفيات المصرية بعد أن كان الفارق بينه وأقرب منافسيه (بسام عمار) نقطة واحدة بالجولة ما قبل الأخيرة للتصفيات.

جاءت التصفيات المحلية لتحديات روتاكس ماكس بموسم 2019 ساخنة طوال جولاتها ، كما تخللها فرصة كبيرة لتمثيل فريق مصر للكارتينج بكأس أوروبا لتحديات روتاكس ماكس التى إستضافتها حلبة لومان بشهر أغسطس الماضى والتى قام بتمثيل مصر فيها كل من حسين سلمان ، أحمد قشوق

، فاروق جاد وبسام عمار.

على الجانب الآخر ، شهدت حلبة جيبلى رايسواى مؤخراً تنظيم العديد من سباقات الكارتينج والتى شهدت العديد من المنافسات ، كان على رأسها:

•بطولة كأس البراعم (GCC): وهى البطولة الجديدة التى قامت بإطلاقها جيبلى رايسواى لموسم 2019 / 2020 والتى يشارك بها أبطال المستقبل الصغار الذين يتراوح أعمارهم بين 6.5 إلى 9 سنوات ، والتى ستؤهلهم للمشاركة مستقبلا للمشاركة بالعديد من السباقات العالمية. وقد تمكن بالجولة الأخيرة من إعتلاء منصة التتويج كل من ياسين مروان بالمركز الأول ، فيما حل محمد النمر ثانياً ، وسامى حنفى ثالثاُ.

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•منافسات Sodi -Junior : وهى البطولة الجديدة أيضاُ التى ستفتح المجال للمنافسات بفئة الأعمار الصغيرة لمنافسات SWS وبأعمار تتراوح بين 7 – 14 عاماً ، وقد شهدت مشاركة قوية من العديد من المتسابقين إستطاع فى النهاية

تصدر منصة تتويج الجولة الأخيرة كل من أحمد السيسى بالمركز الأول ، سيف حسين ثانياً ، فيما حل يحيى النمر بالمركز الثالث.

•سباقات SWS: وهى البطولة الأوسع مشاركة وإنتشاراً ضمن الفئة العمرية ما فوق 15 عاماً وخاصة مع أنها تتم على سيارات غير محترفين (شأن روتاكس) ، حيث جاءت الجولتين الأخيرتين (التاسعة والعاشرة) المؤهلتين لنهائيات 2020 بأوربا لتعلنان عن تصدر نجاشى رشدان للمركز الأول ، وريبيكا أمين للمركز الثانى ، وسلطان الخياط للمركز الثالث ... فيما تصدر الجولة العاشرة كل من خالد الخياط بالمركز الأول ، أحمد حافظ بالمركز الثانى ولتأتى ريبيكا أمين بالمركز الثالث.

وبدوره أشار عمرو يسرى مدير المشرف على البطولة ، ومدير عام جيبلى رايسواى إلى مدى النمو المضطرد الذى تشهده بطولات الكارتينج فى مصر خلال السنوات الأخيرة ، وخاصة مع فتحها المجال للفائزين بالمشاركة بأهم البطولات العالمية ، كما أشار أن المشاركات لم تقتصر فقط على المتسابقيين المصريين ، بل وأيضاً شهدت الجولات الأخيرة مشاركة واعدة من فرق سعودية وبحرينية ... الأمر الذى أكد على أهمية ومستوى هذه البطولات.

من ناحية أخرى، شارك بطل سباقات الإنجراف - Drifting محمد الخطيب فى إبهار الحضور بمجموعة متميزة من العروض الساخنة على أرض الحلبة ومع سيارته المتميزة BMW M3.