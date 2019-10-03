“بالفيديو” بابا الفاتيكان يستخدم نيسان نافارا بيك اب معدلة للتنقل

الخليج ٣٦٥ نت – الفاتيكان استخدم سيارات معدلة خصيصاً للبابا لأكثر من نصف قرن، والآن قرر أخيراً استخدام سيارة من نيسان في رحلة البابا فرانسيس إلى جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي، تحديداً سيارة معتمدة على NP300 “نافارا” بيك اب.

لتجهيز السيارة لبابا الفاتيكان، أجرت نيسان تعديلات واسعة مع وضع غطاء علوي لحماية رأس البابا من الطقس، مع وضع منصة خلفية للوقوف فيها ومقعد موضوع على الصندوق الخلفي وأعلام الفاتيكان.

وقد صرح رئيس مبيعات نيسان أفريقيا أن استخدام NP300 كان “شهادة رائعة لقدرات السيارة وتحملها ورواجها الكبير في الأسواق الأفريقية”، كما أن البيك اب ستكون معروضة بشكل دائم في الكنيسة المحلية في الجزيرة للتذكرة بزيارة البابا لها.