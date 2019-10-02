تويوتا هايلوكس 2020 تحصل على مميزات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا هايلوكس 2020 على تحديثات متعددة للعام الجديد تشمل إضافة أنظمة “شعور السلامة” الأحدث لتويوتا مع أنظمة التحكم المتكيف في السير والتحذير المبكر من الاصطدام والتحذير من مغادرة حارة الطريق والتعرف على علامات الطريق.

كما حصل محرك التيربو ديزل 2.4 لتر على نظام بدء ووقف المحرك الصديق للبيئة أثناء الزحام لتوفير استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

نسخة Invincible X الأعلى في المجال حصلت على زخرفات كرومية جديدة على الشبك الأمامي وحول مصابيح الضباب والأبواب والمرايا الجانبية، مع جنوط 18 إنش ولمسات سوداء غامقة في الداخلية على لوحة القيادة والمقود والجير.

جميع الموديلات تأتي بنظام دفع رباعي وقدرة على سحب 3.5 طن، وقد بدأت مبيعات تويوتا هايلوكس المحدثة بالفعل بأسعار بريطانية تبدأ من 20,424 جنيه استرليني (94,000 ريال).