بورش باناميرا 2020 تحصل على إصدار خاص للاحتفال بالذكرى العاشرة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت بورش باناميرا 2020 على إصدار العشرة أعوام الخاص، وكما هو واضح من الاسم، هذا الإصدار يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة للسيدان الرائدة للشركة.

ويأتي الإصدار الجديد بطلاء أسود مصقول وجنوط 21 إنش أبيض رياضي وشعار “باناميرا 10” على الأبواب الأمامية، كما حصل الإصدار على عدد من مزايا الراحة والسلامة بشكل قياسي مثل نظام المساعدة على الوقوف بكاميرا رؤية محيطية ومصابيح أمامية LED ماتريكس والمساعد على البقاء في حارة الطريق.

ونستمر مع مزايا الإصدار القياسية مثل مقاعد مريحة بـ 14 وضعية مختلفة ونظام صوتي فاخر من طراز Bose ونظام تعليق هوائي متطور.

ويعتمد إصدار باناميرا 10 الأساسي على محرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 330 حصان بسعر يبدأ من 103,300 دولار (387,000 ريال)، بينما إصدار الذكرى العاشرة لنسخة باناميرا 4 E هايبرد، والتي تصل قوتها الإجمالية إلى 457 حصان، يبدأ سعره من 116,900 دولار (438,000 ريال)، مع بدء توصيل الطلبيات في الربع الأول من 2020.