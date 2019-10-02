“بالفيديو” مركبة تخرج عن السيطرة وتفحّط بجانب طائرة.. وهكذا أنقذ الموقف

الخليج ٣٦٥ نت – خرجت مركبة مشروبات عن السيطرة تماماً وبدأت بالالتفاف حول نفسها بسرعة قرب طائرة مركونة في المطار الدولي لشيكاغو، قبل إنقاذ أحد العمال للموقف بصدم المركبة بقوة بسيارة أخرى.

وبإمكانكم رؤية الموقف في الفيديو المرفق، حيث بدأت مركبة المشروبات بالدخول في حالة غير مستقرة وغريبة من التفحيط المستمر بدون وجود سائق وراء المقود، لتخاطر بصدم الآخرين وصدم طائرة شحن باهظة الثمن قربها.

يبدو أن التحقيقات المبدئية تلقي اللوم على عطل في دواسة الوقود والذي دفع السيارة لهذه الحالة العجيبة، ولم يصب أحد بأذى وإن تأخرت الطائرة عن جدولها بحوالي 10 دقائق فقط.