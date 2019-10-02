بي ام دبليو X5 M و X6 M موديلات 2020 تنطلق بقوة تصل إلى 625 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بي ام دبليو الستار عن X5 M و X6 M موديلات 2020 هذا الأسبوع بمحركات V8 تيربو سعة 4.4 لتر بقوة 600 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، متصل بجير ثمان سرعات ونظام دفع رباعي مضبوط بشكل خاص لنسخ M الأعلى الأداءً.

هذا المحرك يسمح للسيارات الجديدة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.9 ثانية فحسب بسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كم\س مع إمكانية رفع السرعة إلى 290 كم\س عبر شراء حزمة اختيارية.

الباحثون عن نسخ أكثر قوة بإمكانهم شراء نسخ Competition الجديدة بمحرك محدث بقوة 625 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 3.8 ثانية ونفس السرعة القصوى.

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من ناحية التصميم، حصلت موديلات M الجديدة على مقدمة أكثر جراءة ونظام عادم رباعي وجنوط 21 إنش خفيف، بينما الداخلية تظل مشابهة لـ X5 و X6 القياسية ببعض الإضافات الخاصة مثل مقود جلدي خاص لموديلات M ومقاعد رياضية متعددة الخصائص وزخرفات من ألياف الكربون.

وستنطلق موديلات M الجديدة في الأسواق في الربيع القادم بأسعار أمريكية تبدأ من 105,100 دولار (394,000 ريال) لنسخة X5 M و108,600 دولار (407,000 ريال) لـ X6 M.