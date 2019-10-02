خصم مميز على فورد اسكيب 2019 من توكيلات الجزيرة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات الوكيل الرسمي لفورد بالمملكة احصل على سيارتك الآن وجرب قيادتها. السيارة المشمولة في العرض: فورد إسكيب 2019 مميزات العرض: خصم حتى 10,000 ريال

تختلف قيمة التوفير حسب فئة السيارة

5 سنوات ضمان أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات صيانة مجانية أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً.

يسري العرض حتى ١٥ أكتوبر 2019م أو حتى نفاذ الكمية صورة العرض:

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