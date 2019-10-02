تقنيات وأنظمة يجب توافرها في سيارات كبار السن

الخليج ٣٦٥ نت – في أول أكتوبر من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لكبار السن، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالمشكلات والعقبات العديدة التي يواجهونها في المجتمع.



وأشارت الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع الأشخاص التي تتخطى أعمارهم حاجز الـ60 عاماً، حيث بلغت أعدادهم نحو 700 مليون شخص بمختلف أنحاء العالم، يتركز غالبيتهم بقارة آسيا.



وتعتبر قيادة السيارات من أكبر التحديات التي تواجه كبار السن، ويرجع السبب في ذلك لعدم جاهزية غالبية طرازات السيارات بالتقنيات والأنظمة المساعدة التي تراعي المشاكل الصحية الشائعة بين المسنين.

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لذا نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني السائقين كبار السن والراغبين في شراء سيارة جديدة، أن تضم هذه السيارات التقنيات والأنظمة الحديثة التي تساعدهم على عملية القيادة بأمان.

وحدد الخبراء عدد من الشروط يجب توافرها في سيارات السائقين كبار السن، منها أن تتيح لهم إمكانية الصعود والنزول بسهولة، وكذلك وضعية جلوس تكون مرتفعة.

كما يفضل أن تكون السيارة مجهزة بالعديد من أنظمة القيادة المساعدة، مثل نظام الحفاظ على حارة السير، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ومنظم السرعات، وكاميرا الرجوع للخلف.



وحذر الخبراء الألمان كبار السن من عدم القيادة في حال الشعور بضعف القدرة في السيطرة على السيارة لشعورهم بالإعياء أو لوجود مشاكل ذهنية، وأن يخضعوا لفحوصات طبية دورية، للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية تمنعهم من القيادة.