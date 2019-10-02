كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سحب 93 ألف سيارة في السعودية بسبب خلل في نظام الفرامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزارة التجارة السعودية، استدعت 93 ألف سيارة من "جنرال موتورز"، بسبب خلل في نظام برمجة الفرامل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "دعت وزارة التجارة ملاك المركبات إلى التحقق من موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة، لإجراء التحديثات اللازمة مجانا".

وأوضحت "واس"، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن "طرز السيارات التي استدعتها هي "جي إم سي" من فئتي "سييرا" و"يويكون"، وسيارات "شيفروليه" من فئات "تاهو" و"سوبربان" و"سيلفرادو"، وسيارات "كاديلاك" من فئة "إسكيليد"."

واستدعت الوزارة أكثر من 37 ألف مركبة من نوع "شيفروليه" فئة "تاهو"، بسبب خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل، كما استدعت الوزارة، أكثر من 26 ألف سيارة من نوع "جي إم سي يوكون"، وأكثر من 10 آلاف سيارة من نوع "جي إم سي سييرا"، وأكثر من 4 آلاف "شيفروليه سيلفرادو".