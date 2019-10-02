استدعاء 93,253 سيارة كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي بالمملكة.. لخلل خطير

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 93,253 سيارة (كاديلاك اسكاليد، وشفروليه “سلفيرادو/سوبربان/تاهو”، وجي إم سي “سييرا/يوكون”) موديلات تبدأ من 2014 إلى 2018، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.

وجاء هذا الاستدعاء نتيجة لخلل في برمجة وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل قد يضعف من أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف السيارة، ما قد يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة مالكي السيارات المشمولة إلى التواصل مع كل من شركة الجميح للسيارات وجنرال موتورز والتوكيلات العالمية؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.