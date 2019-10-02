نجم تشيلسي يتشاجر مع سائق تاكسي لعدم امتلاكه ثمن الأجرة.. والشرطة تتدخل!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صحيفة (ميرور) البريطانية موقفاً محرجاً للغاية تعرض له لاعب نادي تشليسي الإنجليزي روس باركلي، حيث تورط في شجار مع سائق سيارة تاكسي بمدينة ليفربول، لرفضه دفع ثمن الرحلة، وكانت تبدو عليه حالة الثمالة بشدة.



ترجع وقائع هذه الفضيحة إلى ثلاثة أيام مضت حين كان باركلي يقضي عطلة قصيرة في مسقط رأسه (ليفربول)، بعد المباراة التي جمعت فريقه مع برايتون، وقضى بعدها سهرة في أحد الملاهي الليلية بليفربول، ثم استقل سيارة الأجرة عائداً، لكن لم يجد معه أمولا ليدفع بها ثمن الرحلة، الأمر الذي أدخله في شجار مع السائق.

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ووفقاً لصحيفة ميرور، فإن باركلي تعرض لسخرية كبيرة من الأشخاص الذين حضروا هذه الواقعة، حيث قال أحدهم ساخراً كيف لنجم تشيلسي الشهير أن لا يملك أموالا لتسديد ثمن الرحلة؟.



وأكد شخص آخر على أن النجم الإنجليزي كان يبدو ثملا جدا ولم يكن في وعيه الطبيعي، حتى أنه لا يستطيع الوقوف بشكل مستقر.. وكان يردد للسائق: لن أدفع لك، لا أملك أموالا”.



وفي نهاية هذه الواقعة المخزية للاعب الكبير والذي بالتأكيد سوف يعاقب عليها بشدة من إدارة نادي تشيلسي، اتصل السائق بالشرطة لحل النزاع، وحضر عنصران من الشرطة، واصطحابه إلى أقرب صراف آلي لسحب الأموال المطلوبة لأداء المستحقات.