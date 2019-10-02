“بالفيديو” لحظة انهيار جسر في تايوان وسقوط شاحنة في المياه

الخليج ٣٦٥ نت – تناقلت وسائل الإعلام العالمية خبر انهيار جسر معلق شاهق فوق خليج شرقي تايوان، مما تسبب في سقوط شاحنة بها صهريج نفط فوق قوارب في المياه كانت تتواجد أسفله.



وقالت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، أنه انطلقت على الفور مجموعات كبيرة من أفراد الجيش والبحرية وغواصين في عمليات بحث مستمرة عن ضحايا متوقعين، كما تساعد سفن الصيد أيضاً فى عمليات البحث عن المفقودين جراء الحادث فى منطقة “نانفانجاو”.

وصرحت وكالة الإطفاء الوطنية عبر بيان لها أنه يحتمل أن هناك 6 أشخاص تم محاصرتهم في أحد القوارب بمياه الخليج.

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فيما أكد وزير الداخلية هسو كو-يونغ للصحفيين إن هناك 5 أشخاص كانوا على الجسر عندما تعرض للانهيار، وتم نقل حوالي عشرة أشخاص إلى مستشفيات لقبول العلاج، ستة منهم في حالة خطيرة.



وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إنها تأمل في أن تقوم جميع الدوائر الحكومية ببذل كل ما في جعبتها لإنقاذ المحاصرين، و”إبقاء عدد الوفيات والإصابات في أدنى مستوى ممكن”.

يذكر أن جسر نانفانغاو الذي يصل طوله حوالي 140 مترا، وهو من أبرز المعالم السياحية في إقليم ييلان، ولقد تم افتتاحه عام 1998.