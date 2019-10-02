عروض صيانة هيونداي من الوعلان للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة – وكيل سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية – المنطقة الوسطى، ووفر 151 ريال مع العرض المميز الخاص للصيانة الدورية.
الشروط والأحكام:
- العرض ساري حتى 31 أكتوبر، 2019
- يسري هذا العرض فقط على تغيير زيت شل هيلكس الترا التخليقي (5W-40)
- العرض يسري على الصيانة الدورية لـ 10.000 كم وما بعد
- العرض يشمل جميع موديلات هيونداي 2014 وما بعد
- العرض متاح بمراكز الوعلان للخدمة السريعة أو مراكز الخدمة الرئيسية
صورة العرض:
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