جاجوار تطرح موديلاً خاصاً من أيقونتها F-Type

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة صناعة السياراة الفارهة جاجوار، موديلاً خاصاً R-Dynamic Limited Edition من أيقونتها F-Type، والذي يقتصر إنتاجه على 200 نسخة فقط.

وقالت الشركة الإنجليزية إن الموديل الخاص بنسختيه الكوبيه والكابريو يعتمد على سواعد محرك كمبريسور V6 سعة 3 لتر وبقوة 380 حصان تتوزع على المحور

الخلفي أو عجلات السيارة الأربعة.

وتتوافر 50 نسخة من السيارة باللون الخاص أصفر “Yunnan”، والباقي باللون الرمادي “Borasco”، كما يتميز الموديل الخاص من خلال الجنوط الكبيرة قياس 20 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف، وكشافات LED، وأشرطة الصعود الفولاذية، ونظام الدخول بدون مفتاح.

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وتزدان المقصورة الداخلية للموديل الخاص بتجهيزات جلدية فاخرة ومقاعد قابلة للضبط مع وظيفة التدفئة، والراديو الرقمي، والدواسات المصنوعة من الفولاذ، فضلا عن آلية كهربائية للغطاء الخلفي مع النسخة الكوبيه وواقية من الرياح مع النسخة الكابريو.

ويبدأ سعر الموديل الخاص R-Dynamic Limited Edition من الأيقونة F-Type من 101 ألف و501 يورو (مليون و798 ألف جنيه مصري) تقريبًا.