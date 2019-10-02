تقنية جديدة بسيارات تيسلا تتسبب في الحوادث

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت تيسلا أكبر تحديث برمجي هوائي في تاريخها الأسبوع الماضي وبالفعل بدأنا نرى شكاوى منه.. هذا التحديث يشمل تقنية الاستدعاء الذكي للسيارات، والذي يسمح باستدعاء سيارات تيسلا بشكل ذاتي من أماكن ركنهم إلى مكانك بدون إرهاق المشي إلى السيارة، خاصة لو كنت تحمل أمتعة ثقيلة.
الفكرة جيدة ولكن يبدو أن التطبيق ليس متقناً، حيث ظهرت فيديوهات كثيرة تجعل النظام وكأنه غبي بعض الشيء وبطيء الاستجابة، كما اشتكى البعض أن السيارة في الواقع اصطدمت بجدار مرأبهم مع صور لرفرف أمامي مسحوق للسيارة.
فيديوهات أخرى تكشف أن السيارة كادت أن تحتك بسيارات أخرى خروجها، بينما فيديو أخرى يكشف عن موديل 3 أثناء اصطدامها بسيارة لكزس كانت تعود للوراء، والسؤال هنا هل السائق البشري كان قادراً على تفادي هذه الحادثة؟ ربما.
مع ذلك حذرت تيسلا أن الاستدعاء الذكي مخصص للاستخدام في مواقف السيارات الخاصة، كما أن الملاك مسؤولون عن مراقبة السيارة باستمرار وأن يبقوا أعينهم عليها لأنها ربما لن تلتقط كل العقبات أمامها.
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