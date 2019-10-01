ننشر الصور الأولية لوحش الأراضي الوعرة الأمريكي B1

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة "بولينجر موتورز" الأمريكية، عن سيارتها الكهربائية B1 الاختبارية، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.

وتشبه B1 الجديدة، إلى حد بعيد سيارة لاند روفر Defender، حيث تظهر بطول 35ر4 متر وعرض 96ر1 متر، مع ارتفاع 1.85متر، وخلوص أرضي 38 سم. وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.02 متر تسع بفضلها ما يصل

إلى 4 أشخاص وحمولة تصل سعتها إلى 3200 لتر.

ويعتمد وحش الأراضي الوعرة B1 على سواعد محركين كهربائيين بقوة 623 حصان/906 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، في حين تصل

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سرعتها القصوى إلى 161 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة B1 ببطارية سعة 120 كيلووات ساعة تتيح بلوغ مدى السير 322 كلم، علما بأن شحن البطارية بالكامل لا يحتاج أكثر من 75 دقيقة مع شاحن CCS السريع، وصنع هيكل وجسم السيارة B1، التي تنتمي لفئة SUV، من سبائك الألومنيوم، وهو ما ساعدها على بلوغ وزن 2.2 طن.

وتقدم B1 العديد من وسائل الراحة مثل مكيف الهواء و6 وصلات 110 فولت، ومقاعد بوظيفة التدفئة.