تعرف على الأسعار الجديدة لهيونداي إلنترا المستوردة والمجمعة محلياً

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار جميع فئات "هيونداي إلنترا" موديل 2020 المستوردة والمجمعة محليًا بواقع 2.100 جنيه.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة يرتفع سعر الفئة القياسية من إلنترا HD المجمعة محليًا إلى 244.00 جنيه بدلًا من 241.900 جنيه، كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بنفس القيمة وبذلك يصبح سعرها 251.000 مقارنة بـ248.900 في سبتمبر.

أما الفئة الثالثة من هيونداي إلنترا HD المحلية أصبح سعرها الجديد 257.000، وبات سعر الفئة الرابعة 262.000 بدلًا من 259.900 جنيه قبل إقرار زيادة أكتوبر.

وارتفع سعر الفئة الخامسة عالية التجهيز بنفس القيمة المقررة وبذلك يصبح سعرها الرسمي 272.000 جنيه مقارنة بـ269.900 جنيه.

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أما هيونداي إلنترا AD موديل 2020 المستوردة فقد ارتفعت أسعار جميع فئاتها بواقع 2.100 جنيه، ووفقًا للزيادة يرتفع سعر الفئة

القياسية منها إلى 307.000 جنيه بدلًا من 304.900 جنيه.

وبات سعر الفئة الثانية الرسمي 317.000 بدلًا من 314.900 جنيه، والفئة الثالثة وصل سعرها الرسمي إلى 337.000 بعد أن كانت تباع في سبتمبر بـ334.900 جنيه.

وحدد الوكيل المحلي سعر الفئة الرابعة من إلنترا AD بـ352.000 بدلًا من 349.900 جنيه قبل الزيادة، والفئة الخامسة أصبح سعرها الرسمي 372.000 جنيه مقارنة بـ369.900 جنيه.

وعن الفئة السادسة من السيارة فقد بات سعرها 390.000 جنيه بدلًا من 387.900 جنيه، في حين أصبح سعر الفئة السابعة الكاملة 440.000 جنيه مقارنة 437.900 جنيه.