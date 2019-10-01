هيونداي تدشن قسم التنقل الهوائي والطيران داخل المدن برئاسة خبير ناسا

الخليج ٣٦٥ نت – الأسبوع الماضي صرحت لكزس انها تفكر في الدخول لصناعة الطائرات النفاثة والآن أعلنت هيونداي أيضاً عن دخولها لمجال الطيران مع تدشين قسم التنقل الهوائي المدني الجديد، برئاسة دكتور جايون شين، خبير ناسا السابق لثلاثين عاماً.

دكتور جين له تاريخ عريق في المجال حيث ترأس أيضاً لجنة تقنيات وعلوم الطيران للبيت الأبيض الأمريكي مع حصوله على أعلى جائزة رئاسية أمريكية مقدمة لمسؤولي الحكومة مرتين.

هيونداي لم تكشف الكثير من التفاصيل عن القسم الجديد ولكن صرحت أنه سيوفر “حلول تنقل ذكية ومبتكرة لم نرها من قبل”، كما صرح دكتور شين “أنه متحمس وسعيد بفرصة تشكيل استراتيجية التنقل الهوائي لهيونداي على مدار الأعوام القادمة”، مشيراً إلى أن التنقل الهوائي داخل المدن سيمثل سوقاً يتعدى 1.5 تريليون دولار (5.6 تريليون ريال) على مدار العقدين القادمين.