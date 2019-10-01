لن تتوقع نسبة عمالة النساء في شركات اصلاح السيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للاحصاء بالمملكة عن نسبة السيدات العاملات في شركات إصلاح السيارات والذي شهد تواجد كبير لهن، حيث اقترب عددهن من 8,359 سعودية في الفترة الأخيرة أي بنسبة الربع تقريباً.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نسبة السيدات غير السعوديات العاملات في مجال اصلاح السيارات 687 سيدة فقط بما يعني عمل قرابة 9 آلاف سيدة في هذا المجال، وتحديداً فالنسبة الأغلب من السعوديات يعملن في مجال المحاسبة والموارد البشرية والجوانب المالية والمبيعات وليس الصيانة والاصلاح نفسه وقطع الغيار.

ويبلغ عدد العاملين في هذه المجالات أكثر من 32 ألف سعودي وهو يعني أن النساء تشكل 16% من مجموع العاملين في هذا القطاع، كما يعمل بصورة عامة قرابة 203 ألف عامل في المجال، منهم 170 ألف من خارج السعودية.