يمكنك الحصول على جيب رانجلر 6×6 بهذا السعر!

الخليج ٣٦٥ نت – عُرضت سيارة جيب رانجلر روبيكون 6×6 موديل 2017 للبيع في معرض فورد في بينويت بولاية لويزيانا الأمريكية، والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو السعر، الذي على الرغم من أنه ليس رخيصاً، إلا أنه أقل بكثير من أي سيارة ثلاثية المحاور أخرى، ولا سيما مرسيدس G63 AMG 6×6 بسعر 975,000 دولار (3,650,000 ريال).

يمكنك الحصول على السيارة بدفع 74,955 دولار (281,000 ريال)، ولم تسر روبيكون هذه سوى 18,060 كم فقط بعداد المسافات، كما تم صرف مبلغ كبير من المال في الترقيات والتعديلات، فوفقاً للمعرض، فقد بدأت كسيارة JK رانجلر بأربعة أبواب وقاعدة عجلات طويلة بمحرك بست اسطوانات وناقل حركة يدوي، وهذا يعني أنها مزودة بمحرك بندستار V6 سعة 3.6 لتر القياسي والذي ينتج قوة 285 حصان وعزم دوران قدره 352 نيوتن.متر.

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وبالنظر إلى الصور، لاحظنا بعض التناقضات بينها وبين التفاصيل المنشورة، حيث تأتي رانجلر هذه بناقل حركة أوتوماتيكي، كما أننا لسنا متأكدين من المحرك الموجود تحت الغطاء لعدم وجود صور له، وغني عن القول أن ترك المحرك القياسي لتشغيل هذه السيارة ذات الوزن الإضافي الكبير لن يكون فكرة جيدة على الإطلاق.

استناداً إلى السعر، نشك في ان رانجلر هذه تعمل بمحرك هيلكات مثل تلك التي عثرنا عليها قبل بضعة أشهر، والتي تمتلك قوة أكبر من 707 حصان، وتفتقد المعلومات المنشورة أيضاً إلى معلومات أساسية مثل من هي الشركة التي عدلتها وما الأساليب المستخدمة، وما هي التعديلات الأخرى التي تم إجراؤها للتأكد من أنها لا تزال ترقى إلى مستوى اسم روبيكون.