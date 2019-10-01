وزير النقل يعلن عن موعد عودة قطار الحرمين من جديد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور “نبيل العامودي” وزير النقل عن موعد عودة قطار الحرمين السريع لتقديم خدماته للمواطنين، وذلك سيكون خلال مدة قدرها 30 يوماً من الآن. وأشار أيضاً إلى أن خدمات القطار ستستمر بصورة طبيعية في محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأضاف “العامودي” أن خدمات قطار الحرمين المقدمة لسكان جدة وزوارها ستنتقل إلى المحطة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز، بعد الحريق الذي شهدته محطة السليمانية.

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