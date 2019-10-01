لاندروفر: سيارات SUV الكهربائية الكبيرة “غير منطقية”

الخليج ٣٦٥ نت – جاكوار لاندروفر ترحب بالتوجه للموديلات الهجينة ولكن من الواضح أن الشركة غير مقتنعة بعد بالسيارات الكهربائية بالكامل.
رغم أن جاكوار بالفعل تقدم موديل I-Pace الكهربائي وتعمل على موديل XJ الكهربائي أيضاً، لاندروفر نفسها لا توفر أي موديل كهربائي حتى الآن، كما لمحوا أنهم غير متحمسين للفكرة، حيث صرح رئيس قسم هندسة جاكوار لاندروفر: “كلما ازداد حجم السيارة كلما ازدادت صعوبة التحدي الايروديناميكي، وسننتهي ببطاريات كبيرة تجعل السيارات ثقيلة جداً”.
هذا لم يمنع شركات أخرى من طرح موديلات SUV كهربائية مثل اودي اي ترون وتيسلا موديل X ومرسيدس EQC وفورد موستنج SUV الكهربائية القادمة، ولكن بالنسبة للاندروفر، الأمر لا يستحق.
في المقابل أشارت لاندروفر إلى السيارات الهيدروجينية كفكرة تستحق النظر إليها رغم عيوب نقص البنية التحتية وغيرها، ولكن وصفوا الفكرة بـ “الممتازة” مع إمكانية حل معضلة شحن السيارات عبر استخدام الطاقة المتجددة.. فمن يدري، قد نرى موديل هيدروجيني من لاندروفر يوماً ما.
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