“بالفيديو” تركي آل الشيخ يمنح مواطنة “لكزس LX” بعد توقعها نتيجة نادي ألميريا

الخليج ٣٦٥ نت – منح تركي آل الشيخ مالك نادي “ألميريا” سيارة “لكزس LX” لمواطنة سعودية، وذلك بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة للنادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني، والتي انتهت بهدفين لنادي “قادش” مقابل هدف لنادي “ألميريا”.
وظهرت الفائزة في مقطع الفيديو في سعادة وهي تتسلم السيارة، كما أعربت عن شكرها لآل الشيخ وتمنت التوفيق لنادي ألميريا.
يُذكر أن تركي آل الشيخ يُعلن قبل كل مباراة لنادي ألميريا في الدوري عن جائزة عبارة عن سيارة يختلف نوعها في كل مباراة، لمن يتوقع النتيجة ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب.
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