تويوتا C-HR موديل 2020 تنطلق بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا C-HR موديل 2020 على تحديثات للعام الجديد، مثل شبك أمامي جديد بتصميم خلية النحل ومصابيح أمامية ومصدات وجناح جديد كلياً، مع جنوط 17 إنش جديد لنسخة LE مع توفر جنوط 18 إنش للنسخ الأعلى، وجميع موديلات C-HR تأتي الآن بمصابيح أمامية LED بشكل قياسي.

كما أضافت تويوتا لونين جديدين للسيارة، الأحمر “فوق الصوتي” والبرتقالي، مع توفر سقف فضي جديد، وبالانتقال للداخلية صرحت الشركة أنها حسنت تهويتها مع توفير خيار الجلود السوداء للمقاعد، مع إضافة تطبيقات اندرويد اوتو وامازون اليكسا بجانب ابل كاربلاي المتوفر بالفعل.

ويستمر المحرك كما هو سعة 2.0 لتر بضغط الهواء وأربعة سلندر بقوة 144 حصان وعزم دوران 188 نيوتن.متر، متصل بحير CVT بسبع سرعات.

وستنطلق تويوتا C-HR موديل 2020 في نهاية أكتوبر الجاري بأسعار أمريكية تبدأ من 26,350 دولار (99,000 ريال).