تويوتا لاندكروزر 200 بتعديل جريء فاخر

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا لاندكروزر 200 هي النسخة الأكبر للموديل برواج كبير في بعض أسواق العالم، بفضل مساحة داخليتها الواسعة ومحرك V8 ونظام الدفع الرباعي وقدراتها الممتازة في التعامل مع الطرق الوعرة، وقد رأينا عدة تعديلات على هذه النسخة في الماضي، آخرهم من شركة Autolife الأوكرانية.

الشركة أرادت أن تعطي السيارة مظهراً أكثر جراءة مع توسيع أقواس العجلات بـ 3.9 إنش وإضافة مصدات أكثر شراسة كذلك وشبك أمامي أسود مصقول جديد وغطاء محرك خفيف الوزن.

أهم التغييرات مع ذلك في الداخلية، والتم تم ملؤها بالجلود الحمراء والزرقاء، حيث صرحت الشركة أن كل مساحات الداخلية حرفياً مغطاة بالجلوط النمساوية الفاخرة والمبطنة على المقاعد وألواح الأبواب.

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من المواد الأخرى المستخدمة هي زخرفات خشبية راقية للمقود ولوحة القيادة مع ألومنيوم مصقول على الكونسول الأوسط ومقابض الأبواب، مع استبدال الأريكة الخلفية بمقعدين منفصلين من بي ام دبليو الفئة السابعة ووضع مواد إضافية لعزل الصوت.. والنتيجة مثيرة للاهتمام لا شك.