خرائط قوقل تحل لغز اختفاء شخص وسيارته منذ 22 عاماً!

الخليج ٣٦٥ نت – بفضل خرائط قوقل، تم حل قضية شخص مفقود منذ عام 1997، فبالنظر إلى صور الأقمار الصناعية المتوفرة في التطبيق، اكتشف أحد المستخدمين صورة لسيارة في بركة في ولنجتون بولاية فلوريدا الأمريكية، وعندما تم استخراج السيارة، عُثر على بقايا هيكل عظمي لشخص في الداخل.

يذكر أنه في السابع من نوفمبر عام 1997، تم الإبلاغ عن اختفاء ويليام مولت البالغ من العمر 40 عام من فلوريدا، أي منذ 22 عام تقريباً، حيث اتصل مولت بصديقته ليعلمها أنه في طريقه إلى المنزل من ملهى ليلي، ومنذ ذلك الحين لم يُسمع له خبر.

بالانتقال إلى 28 أغسطس 2019، تلقى باري فاي، وهو أحد سكان مجتمع مسور يعرف باسم Grand Isles في ولنجتون، مكالمة من جاره، ليخبره بأنه لاحظ وجود سيارة مغمورة في بركة خلف منزل فاي بينما كان يبحث في المنطقة مستخدماً لقطات القمر الصناعي من جوجل.

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بعد التأكد من رؤية السيارة بمساعدة طائرة بدون طيار، قال فاي إنه اتصل بالمالكة السابقة لمقر إقامته لمعرفة ما إذا كانت على علم بالسيارة، ووفقاً لفاي فقد صُدمت، بعدها طلب فاي الشرطة، وعند وصولهم أكدوا وجود سيارة في البركة، وحسب بيان صادر عن إدارة الشرطة بمقاطعة بالم بيتش، فقد كان سطح السيارة تالف بشدة نظراً لوجوده في الماء لفترة طويلة، كما تم العثور على الهيكل العظمي لسائقها بالداخل.

ويمكنك مشاهدة صور القمر الصناعة بنفسك على خرائط جوجل بالأعلى ومشاهدة سيارة ساتورن 1994 الخاصة بمولت في البركة، وعلى ما يبدو أنها كانت مرئية عبر خرائط قوقل منذ عام 2007، ولكن لم يتم ملاحظتها حتى الآن، في حين تم التأكد من أنها جثة ويليام مولت في 10 سبتمبر.

والجدير بالذكر أنه عندما اختفى مولت منذ أكثر من عقدين، كان تطوير المساكن لا يزال قيد الإنشاء، ما يجعل الشرطة تشك في كيف انتهى الأمر به في تلك البركة، لذا فهذا الأمر قيد التحقيق حالياً.