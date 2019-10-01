مرسيدس تعلن طرد 4 موظفين بسبب موظف مسلم!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس عن طرد 4 موظفين من الفريق الخاص بسباقات فورمولا 1، وذلك بسبب قيامهم بحملة من الممارسات العنصرية ضد زميلهم المسلم والذي يعمل معهم ضمن الفريق.



وعلى الرغم من تناول وسائل الإعلام هذا الخبر مؤخراً، إلا أن الشركة الألمانية كانت قد اتخذت قرار فصل الموظفين منذ الثاني من أغسطس الماضي، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات الداخلية معهم.

ووفقاً للمصادر فإن بداية التحقيقات في الممارسات العنصرية للموظفين كانت منذ شهر يوليو الماضي، وذلك في مقر الفريق والذي يقع في بلدة براكلي في مقاطعة نورثامبتونشير الإنجليزية.



وكشفت التحقيقات عن قيام الموظفين الأربعة بمضايقة زميلهم المسلم بصورة مستمرة مع توجيه إهانات عنصرية عديدة له منذ سنوات، وهو ما أكده شهود عيان من الفريق، حيث قالوا أن زميلهم المسلم كان يتعرض لهذه الإهانات في المنطقة المخصصة للتدخين وكانوا يصفونه بأنه “مسلم إرهابي”.

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كما تبين خلال التحقيقات قيام الموظفين العنصريين خلال شهر رمضان الكريم السابق بتعليق لوحة لاستطلاعات الرأي في إحدى المناطق المخصصة للموظفين لتوقع الوقت الذي سيقرر فيه الرجل الإفطار في نهار رمضان دون إتمام الصيام.



وقالت الشركة أنها بعد أن تأكدت من تورط الموظفين الأربعة في قيامهم بممارسات عنصرية ضد زميلهم المسلم أصدرت على الفور قرار بفصل نهائي لهم، وبالفعل تم توجيه كتاب الطرد النهائي الأسبوع الماضي.

وصرح أحد مسؤولي الشركة للصحافة قائلاً: ”كانت هذه حادثة مروعة من المضايقات العنصرية، لقد كانوا يضايقون الرجل المسلم منذ سنوات، ولكن الأمر لم يظهر إلى الضوء إلا بعد أن وضعوا لوحة الاستطلاع، الأشخاص الذين تم طردهم وضعوا توقيعاتهم عليها مع التاريخ، إنه أمر فظيع ومخز.”