هكذا تحافظ على بطارية سيارتك وتطيل عمرها

الخليج ٣٦٥ نت – من المواقف المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات هي نفاذ البطارية بشكل مفاجئ وعدم قدرتهم على تشغيل سياراتهم، غالباً ما تحدث هذه المشكلة بسبب سوء استخدام قائد السيارة، لذا نقدم لكم اليوم 5 نصائح تساعدكم على الحفاظ على البطارية واطالة عمرها.

1- تجنب القيادة لمسافات قصيرة



تعتمد البطارية في شحنها على الدينامو والحركة عن طريق القيادة لمسافات طويلة، لذا في حالة تكرار القيادة لمسافات قصيرة فلن يكون هناك وقتًا كافيًا لإتمام عملية الشحن مرة أخرى بكفاءة عالية وهو ما يسبب ضعف البطارية.

2- تثبيت البطارية بإحكام



في حال عدم تثبيت البطارية في موضعها جيداً فإن الارتجاجات والاهتزازات المتكررة التي تصيبها بسبب المطبات أو القيادة على الطرق غير ممهدة تؤدي إلى تلف البطارية.

3- تشغيل الأجزاء الكهربائية بصورة خاطئة

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بعض قائدي السيارات أثناء الانتظار يقوم بغلق تشغيل المحرك مع بقاء المكيف في وضع التشغيل أو يقوم بتشغيل المصابيح والألعاب على الشاشات الداخلية، هذه الأفعال تتسبب في نفاذ طاقة البطارية وتضعفها.

4- خفض حرارة البطارية



تعرض السيارة المستمر لأشعة الشمس الشديدة أثناء الصيف يعمل على زيادة تبخر المياه من خلايا البطارية حتى وان كانت مغلقة بإحكام، وهو ما يظهر تأثيره مع قدوم فصل الشتاء حين لا تستطيع البطارية تشغيل محرك السيارة، لذا يجب تجنب تعرض السيارة لأشعة الشمس لفترات طويلة.

5- تنظيف البطارية



يجب الحفاظ على نظافة البطارية بصورة دائمة، وذلك عن طريق منع الأملاح والسوائل الكيميائية والأتربة من التكون على الكابلات، وهو ما يجنب البطارية من حدوث قصر في دوائرها يؤدي لتعطلها في النهاية.