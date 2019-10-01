حكايات شهيرة غير حقيقية عن فيراري.. أبرزها تسببها بإنشاء لامبورجيني

الخليج ٣٦٥ نت – على مر الأعوام تم نسج كثير من الحكايات عن أساطير فيراري الشهيرة، وهو ما ساهم في إبراز قوتها وشهرتها العريضة وحب الكثيرين لها، لكن ما لا يعرفه الكثير أن هذه الحكايات عن أساطير فيراري مجرد شائعات وهو ما أكدته الشركة الإيطالية الفاخرة، وإليكم عدد من هذه الأساطير.

1- سبب إنشاء شركة لامبورجيني إهانة فيراري



يعتقد كثير من الأشخاص أن سبب إنشاء شركة لامبورجيني هو إهانة رئيس فيراري لمؤسس لامبورجيني، لكن الحقيقة هي أن فيروتشيو مؤسس لامبورجيني كان يمتلك سيارة فيراري، وكانت بها عدة عيوب.

وعندما واجه مؤسس فيراري بهذه العيوب لم يستمع له، لذا صنع فيروتشيو سيارة خاصة له، ثم قام بصنع 13 نسخة منها وباعهم سريعاً، وهو ما شجعه على تأسيس شركة لامبورجيني.

2- فتح مالك فيراري غطاء سيارته يفقده الضمان

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انتشرت أيضاً أسطورة حول منع مالك فيراري من فتح غطاء المحرك حتى لا يفقد الضمان، وهذا الأمر مجرد شائعة، حيث لا يتم خسارة الضمان إلا في حالة التلاعب في المحرك، وهو أمر تطبقه جميع شركات السيارات.

3- فيراري اقتبست شعار بورشه



ترجع هذه الأسطورة لوجود حصان أسود في كلا الشعارين، لكن الحقيقة أن كل شعار وله قصة مختلفة، حيث أن شعار فيراري مأخوذ من شعار حصان أسود لأحد أفضل الطيارين الإيطاليين خلال الحرب العالمية وكان منقوش على طائرته، أما شعار بورشه، فإن رمز الحصان به يعود إلى شعار مدينة شتوتجارت التي تأسست بها الشركة.

4- منع إخفاء الشعار



يعتقد الكثير أنه يجب على مالك فيراري عدم إخفاء الشعار نهائي، وذلك بسبب التاريخ العريق الذي يحمله شعار الشركة الإيطالية، لكن الحقيقة لا يوجد قانون أو فرض من الشركة بهذا الأمر.