“بالصور” وصول فورس تورس 2020 الجديدة كلياً الى السعودية + التفاصيل Ford Taurus

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اخيراً فورد تورس 2020 الجديدة كلياً الى السعودية على الرغم من أن هذا الموديل كان مخصص للأسواق الصينية، وتم إيقاف إنتاجه في أسواق أمريكا الشمالية.

وأصبحت تأتي تورس 2020 أطول وأعرض من السابق مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن وتأتي بتصميم مميز وطابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.

بالمقدمة، حصلت توروس على شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل، كما ستتوفر فئة Vignale الأعلى مع عدة اختلافات بالتصميم تتضمن شبك أمامي خاص ومزيد من الزخارف الكرومية وسقف أسود مع عجلات 19 إنش مزدوجة الألوان.

من الداخل تأتي بكونسول وسطي بتصميم مميز وشاشة عرض تحتوي على العديد من الخيارات الترفيهية والتقنيات الجديدة مع مساحة مقود بتصميم جديد.

بالنسبة للمحركات فسوف تأتي بمحرك واحد فقط وهو 4 سلندر ايكوبوست 2 لتر يعطي قوة 240 حصان واستهلاك الوقود يصل الى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.

وسيبدأ البيع والتدشين رسمياً خلال الشهر الحالي اكتوبر

الصور:

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