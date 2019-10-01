هل النوافذ الكهربائية في السيارة خطر على طفلك؟

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت تقنية النوافذ الكهربائية شيء أساسي في أغلب السيارات الحديثة، وعلى الرغم من كونها سهلة وآمنة إلا أن بعض الدراسات أثبتت أنها قد تكون خطيرة على الأطفال.

حيث تُعد هذه التقنية مصممة خصيصاً للكبار وليست للأطفال، إذ يتشكل خطرها عندما يجلس الأطفال بمفردهم بدون متابعة من قائد السيارة، كما أثبتت دراسة أجراها نادي السيارات الألماني أن ربع السيارات المتوفرة في الأسواق لا تملك نظام الحماية من الإنحصار المفاجىء للزجاج، فالقوة التي تتحرك بها النافذة تصل إلى 300 نيوتن وهي سرعة كبيرة خاصة على الأطفال الصغار.

خطورة النوافذ الكهربائية

تكمن هنا في عدم الحماية من الإنحصار المفاجئ للزجاج والسرعة الفائقة التي تُسبب خطورة بالغة في حال وضع الطفل أصابعه أو رأسه على حافة الزجاج أو الإطار.

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الحل

ينصح الخبراء بتعطيل النوافذ الكهربائية عند اصطحاب الأطفال في السيارة مع مراقبتهم دائماً؛ خشية تعرضهم لأي مكروه.