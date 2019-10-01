“بالفيديو والصور” مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل طائرة الأحلام

الخليج ٣٦٥ نت – استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر اليوم الإثنين، طائرة من طراز بوينج دريملاينر “787-10” التي تُعتبر الأولى من مجموع 8 طائرات من نفس الطراز ستنضم لأسطول الخطوط السعودية، وحدث ذلك بحضور المهندس “صالح الجاسر” مدير عام الخطوط السعودية ومدير عام المطار وعدد من القيادات الأمنية والتشغيلية.

وتشتمل مقصورة الطائرة على 333 مقعداً لدرجة الضيافة و24 لدرجة رجال الأعمال، تم تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنيات الاتصالات؛ لتوفير تجربة سفر ممتعة لضيوف الخطوط السعودية، وتأتي هذه الطائرات ضمن صفقة بين الخطوط وبوينج الأمريكية تتضمن 15 طائرة من طراز (B777-300)؛ لتحديث أسطول السعودية.

وقالت “بوينج الشرق الأوسط” كتعليق على الحدث: “نحتفل بمرحلة هامة من شراكتنا التي تمتد لنحو 75 عاماً مع الخطوط السعودية، نحن فخورون بانضمام أول طائرة من طراز بوينج 787-10 دريملاينر لأسطول السعودية”.

Advertisements