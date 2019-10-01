كيا تقترب من إطلاق سيارات كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – كيا بالفعل تقدم بعض الموديلات الكهربائية مثل سول ونيرو الكهربائيتين، ويبدو أن المجال الكهربائي للشركة سيتوسع قليلاً مع صدور تقارير عن تطوير الشركة لنسخ كهربائية للأجيال القادمة من سيد واكسيد.
مدير عمليات الشركة في أوروبا صرح أن إنتاج موديلات سيد واكسيد الهجينة سيبدأ في نوفمبر القادم، مؤكداً على دراسة الشركة لطرح نسخ كهربائية بالكامل، كما صرح أن سيارة Imagine By Kia الاختبارية المعروضة في جنيف هذا العام ستحصل على موديل إنتاجي كهربائي في 2021.
هذه السيارة الاختبارية كانت مزيج من عدة فئات بين السيدان والهاتشباك والـ SUV مع تصميم خارجي وداخلي جريء للغاية بـ 21 شاشة عالية الجودة فوق لوحة القيادة لخلق تأثير فريد من نوعه.
بالطبع نتوقع أن الموديل الإنتاجي سيكون أهدأ من ذلك بكثير، خاصة وأن كيا سخرت في السابق من شركات السيارات التي تضع شاشات كثيرة في سياراتهم.
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