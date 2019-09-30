" المصرية التجارية وأوتوموتيف" تُطلق الجيل الثاني الأحدث من أودي Q3

كتب: باسل الحلواني

أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر، الجيل الثاني من الموديل أودي Q3 في السوق المصرية، بغرض التربّع على عَرش فئة سيارات الـSUV المدمجة الفخمة من خلال الجَمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية ومعدّلات الأمان العالي، وكذلك التصميم العصري الجذّاب والأداء القوي الذي يَحبس الأنفاس.

بَرهنت السيارة الكروس أوفر العائلية على أنها رهان ناجح للعلامة الألمانية منذ إطلاق جيلها الأول في عام ٢٠١١. ولم تقف النجاحات التي حقّقتها Q3 عند جيلها الأول، وإنما سلّمت راية النجاحات إلى الجيل الثاني الحالي الذي قُدّم للمرة الأولى في منتصف عام ٢٠١٨، بوصفه موديل عام ٢٠١٩ الجاري.

أُخضعت Q3 الجديدة كلياً لتحسينات وتعديلات شاملة داخليًا وخارجياً، مع تبني اللغة التصميمية الأحدث للعلامة أودي، وهو ما جعلها أكثر نضجًا من أي وقت مضى، وتستميل هذه المرة العملاء من الشباب والعائلات الصغيرة من خلال هيئتها الرياضية وتصميمها الخارجي الأخّاذ وأيضًا مقصورتها الفخمة المُتخمة بالتقنيات المتطوّرة والتجهيزات الغنية.

ويتبنّى الجيل الثاني من الطراز Q3 البنية الهيكلية الجديدة MQB، وهو ما تُرجم إلى زيادة الطول الإجمالي بمقدار ٩٦ ملم والعرض العام بنحو ٢٥ ملم، وأيضًا الارتفاع بمقدار ٣٨ ملم، مقارنة بالطراز السابق. وفي هذا السياق يبلغ الطول العام للكروس أوفر الفخمة الجديدة التي تصنَّف في مرتبة أعلى على صعيد الحجم من الشقيق Q2 ٤٤٨٤ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٩ و١٥٨٥ ملم على الترتيب. أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٨٠ ملم، أي أطول بمقدار ٧٧ ملم مقارنة بالجيل الأول. وتكفي هذه الأبعاد القياسية لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.

تتوافر Q3 الجديدة لعام ٢٠١٩ في السوق المصرية عبر فئتين تجهيزيتين فقط، وهما الفئة S-Line وكذلك الفئة Advanced.

تصميميًّا، تتمتّع الكروس أوفر الفخمة الجديدة بطابع رياضي معزَّز مقارنة بالجيل الأول، ويعود الفضل في ذلك إلى شبك التهوئة الأمامي الأحادي الجديد بتصميمه ثماني

LED

LED

الشفرات، والذي بات أعرض من السابق ما أسهم في إضفاء لمسة هجومية مفتولة العضلات على الوافد الجديد. ومن ضمن أبرز التحديثات الخارجية الجديدة يُمكن ذِكر المصابيح الرئيسية النحيفة فئةوالصادم الأمامي الأكثر رياضية مع فتحات تهوئة أكبر حجمًا، والطلّة الجانبية الرياضية وخطّ السقف المنحني باتّجاه الخلف، وأيضًا المصابيح الخلفية العصرية فئةالتي تتضمَّن إشارات التفاف ديناميكية، والعجلات قياس ١٨ بوصة والجناح الخلفي المُدمج بالسقف، وسكك التثبيت المصنوعة من أكسيد الألومنيوم، وغيرها.

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ورغم الخطوط الخارجية التي بدى تصميمها أكثر جرأة وهجومية عن أي وقت مضى فإن المقصورة الداخلية الجديدة كليًّا باتت تستعين بمكوّنات ناعمة الملمس ذات جودة أعلى وتقنيات حصرية متطوِّرة. في المجمل، تتضمّن المقصورة التي تضع السائق محور اهتمامها لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة (Audi virtual cockpit)، إلى جانب الاستعانة قياسيًّا بشاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي (MMI) عاملة باللمس قياس ٨.٨ بوصات مزدانة بلمسات سوداء برّاقة. وبات النظام المعلوماتي الترفيهي يستفيد من واجهة تفاعلية جديدة ونظام تحكّم بالأوامر الصوتية مع توافر خاصية التعرّف على خطّ اليد.

جاءت المقصورة الداخلية بالكامل مكسوّة بالجلود الفاخرة وزوائد الألومنيوم وجلود "ألكانترا" على العديد من مواضعها، وهو ما جعل جودة المكوّنات داخلها تتفوَّق على المنافسين بأشواط طويلة. وبالمثل جاءت المقاعد جميعها مريحة، لا سيما في قسمها الأمامي التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه، كما تتضمّن دعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات لراحة أكبر على المسافات الطويلة.

وتوفّر Q3 الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين،

S-Line

ومرايا خلفية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية، وخاصية "صندوق هاتف آودي" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا مع معزّز للإشارات، وحسّاسات للضوء والأمطار، ومقوّد جلدي جديد ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات، وسقف زجاجي بانورامي (متوافر بالفئةفقط)، وغيرها من التجهيزات المميّزة الأخرى.

على الصعيد العملي، تتفوّق Q3 الأحدث على المنافسين الآخرين في المساحات الداخلية، كما جاءت تلك المساحات أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بالطراز السابق. وتوفّر الكروس أوفر الفخمة الجديدة لعام ٢٠١٩ مساحات تحميل أكبر تصل إلى ٥٣٠ لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى ١٥٢٥ لترًا مع طيّ قِسم المقاعد الخلفية. ويُمكن تحريك المقاعد الخلفية للأمام وللخلف، بينما يمكن طي ظهر المقاعد الخلفية بنسبة ٤٠:٢٠:٤٠.

وتعليقًا على الإطلاق المهم للطراز Q3 الجديد كليًّا، قال "كريم نجار"، الرئيس التنفيذي "للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC): "يُسعدنا للغاية إطلاق موديلنا آودي Q3 الجديد في السوق المصرية؛ ففي عام ٢٠١٩ الجاري ارتفعت مبيعات آودي في مصر بنسبة 60٪، كما قدّمنا العديد من الطرازات الجديدة للعلامة الألمانية في السوق المحلية هذا العام، منها على سبيل المثال لا الحصر سيارات A6 وQ8 وQ3 الجديدة كليًّا. وتستهدف هذه الموديلات عملاء متنوّعين في شرائح عمرية مختلفة. وسنستمر في تقديم وإطلاق المزيد من سيارات آودي الحديثة خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من التعريفة الجمركية في البلاد".

على صعيد تجهيزات السلامة والأمان استفادت Q3 الجديدة من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، منها مثبّت السرعة ونظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ونظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات القاسية، وغيرها. كما تتضمّن الكروس أوفر الرياضية الفخمة وسادات هوائية أمامية وجانبية، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ناهيك بأحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت مزوّدة بخاصية التذكير عندما يَنسى الركّاب ربطها، ونظام أمان ضد السرقة، وكذلك مساند رأس أمامية تحمي الركّاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية.

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي للكروس أوفر Q3 الجديدة محرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة ١.٤ لترات فئة TSI. يولّد هذا المحرك القوي ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S-tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٩.٦ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢١١ كلم/ساعة.