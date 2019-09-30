رحلة للتاريخ: سيارة من ميتسوبيشي بتعديل AMG

الخليج ٣٦٥ نت – ميتسوبيشي ديبونير هي سيدان كلاسيكية غير مشهورة بالأداء العالي، وفي جيلها الثاني المنطلق في 1986، حصلت السيارة على تصميم محافظ بعض الشيء ومحرك V6 بقوة تتراوح بين 105 و210 حصان فقط.
ولكن هل تعلمون أن ميتسوبيشي رغبت في جذب عشاق الأداء وقررت الاتصال بمرسيدس AMG للعمل على السيارة، وهو ما فعله القسم بالفعل، وفي 1990 تم طرح ديبونير AMG، والتي تم إطالتها بـ 5.9 إنش.
نسخة AMG تمتعت بتصميم أكثر رياضية مع أقواس عجلات أعرض ومصدات أطول وشعار AMG، مع محرك ميتسوبيشي V6 سعة 3.0 لتر بقوة تبدأ من 150 حصان وتصل إلى 210 حصان، كما أن AMG قامت ببعض التعديلات الغريبة على الداخلية مثل وضع ضوابط للتحكم في المناخ داخل مسند الذراع الخلفي.
تعديلات AMG كانت جمالية فقط والنتيجة مثيرة للاهتمام.
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