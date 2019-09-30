أفضل طريقة لركن سيارتك حسب دراسة علمية!

الخليج ٣٦٥ نت – البحث عن مكان مناسب لركن سيارتك هي عملية قد تكون مرهقة ومزعجة للغاية أحياناً.. وقد قام بعض الباحثين من معهد سانتافي بدراسة المشكلة والقيام ببعض الحسابات الرياضية لمعرفة أفضل وسيلة للحصول على مكان لركن السيارة.

الباحثان قاما بنشر ورقتهم العلمية، وفكرتهم معتمدة على ثلاث سلوكيات معتادة أثناء ركن السيارة، السلوك الأول من “السائقين المترددين”، والذين يركنون سياراتهم في أول مكان خاوي يرونه والمشي طويلاً بدون المخاطرة والمحاولة للبحث عن مكان أقرب لغايتهم، والسلوك الثاني من “السائقين المتحفظين”، والذين يحاولون البحث عن مكان قريب من غايتهم ولكن لا يخاطرون بالذهاب لأقرب مكان ممكن لافتراضهم أنه ممتلئ في الغالب، ويختارون عادة أول مكان خاوي في المنتصف تقريباً، ثم “السائقين المتفائلين”، والذين يخاطرون بالبحث عن أقرب مكان خاوي قرب غايتهم وعادة يفشلون لأن هذه الأماكن مأخوذة في المعتاد ويضطرون للعودة للبحث عن مكان آخر قريب.

البحث كما هو موضح في الفيديو يؤمن أن أفضل استراتيجية يستحسن اتباعها في معظم الحالات هي سلوك السائق المتحفظ.. لا تركن السيارة في أول مكان خاوي تراه وترهق نفسك بالمشي كثيراً وخاطر بالبحث عن مكان خاوي في المنتصف ولكن لا ترهق نفسك بالبحث عن مكان قريب جداً من غايتك لأن هذا قد يدفعك للعودة مجدداً في الغالب وتضييع الوقت.. سلوك السائق المتحفظ هو أفضل وأريح سلوك بشكل عام حسب رؤية هؤلاء الباحثين.