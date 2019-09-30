نظرة شاملة على هيونداي اكسنت 2020 “صور ومميزات ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت السيدان الصغيرة اكسنت 2020 إلى المملكة العربية السعودية بتحديثات ومزايا عديدة للحفاظ على تربعها على عرش أفضل سيارة مبيعاً في السوق المحلي بفضل جودتها واعتماديتها التي أثبتتها على مدار السنوات الماضية، لذا نتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

الخارجية

تأتي اكسنت 2020 على هيئة سيارة سيدان عملية صغيرة ذات تصميم عصري انسيابي بطابع أنيق مميز عبر تحديثاتها الجديدة، في البداية يقوم تصميم الكروم على الشبك الأمامي وحول مصابيح الضباب بأخذ اكسنت إلى مستوى أعلى وتتوفر المصابيح الأمامية من النوع الإسقاطي مع مصابيح تحديد الموقع من نوع ليد، ومن الجانب حصلت على مرايا جانبية مع أضواء مؤشر مدمجة من نوع ليد ومقابض الأبواب من الكروم وشريط تزييني من الكروم الممتاز، وستتوفر السيارة بجنوط قياس 17 إنش، ومن الخلص ستحصل على مصباح توقف واضح وعاكس خلفي مدمج في المصد ومصابيح خلفية من نوع لد، كما تأتي بطول 4.44 متر، عرض 1.73 متر وارتفاع 1.46 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.6 متر ووزن إجمالي 1,570 كيلوجرام.

الداخلية والتقنيات

بالمقصورة، سنجد داخلية عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء العالم الخارجي، فمن اللحظة التي تخطو فيها إلى الداخل، تبدو نقاط اللمس والاشارات البصرية مألوفة، وكل شيء يعمل بشكل حدسي كما تتوقع. حيث تمتلك السيارة شاشة بمقاس 7 بوصة لعرض الكاميرا الخلفية وشاشة معلومات صغيرة الحجم وعجلة القيادة فيها خاصية التحكم في المسجل والرد على الهاتف ومثبت السرعة، ومقاعد السيارة عليها غطاء من المخمل الفاخر وفتحات مكيف الهواء للمقاعد الخلفية من أجل الحصول على الهواء المنعش للركاب في الخلف.

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الأمان والراحة

يوفر هيكل الجسم القوي للغاية في أكسنت حماية لا مثيل لها، حيث تم تعزيز المناطق المهمة بقوة فولاذية فائقة الشد بحيث تلبي مواصفات أحدث معايير السلامة، فبنية جسم قوية وستة أكياس هوائية ونظام مكابح مانع للانغلاق بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات الإلكتروني يعني أنك ستكون مستعدًا جيدًا في حال حدوث الأسوأ، وتمتلك أنظمة أمان عديدة مثل التحكم في الثبات إلكترونيًا (ESC)، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (TPMS)، ونظام التحكم في مساعدة التشغيل على المرتفعات (HAC)، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية، ونوافذ الأمان، و6 وسائد هوائية، واحدة لكل من السائق وراكب المقعد الأمامي، ووسادتان ستارية يعملان على طول المقصورة، بالإضافة إلى وسادتين هوائيتين جانبيتين، ولزيادة الراحة، يأتي المفتاح الذكي مع الكثير من المزايا، من بينها فتح الصندوق عن بعد، والقدرة على فتح الصندوق عندما تكون يديك مشغولتين، وأيضا المزيد من المزايا الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها مع المفتاح الذكي، ورافعة للتحكم بمستوى ارتفاع مقعد السائق.

المحركات

تتاح هيونداي اكسنت 2020 بخيارين من المحركات الأول 4 سلندر DOHC سعة 1.6 لتر ذو قوة 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات أو يدوي 6 سرعات، والآخر سعة 1.4 لتر ذو قوة 100 حصان و91 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك إما بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات أو يدوي ذو 6 سرعات.