إدارة قطار الحرمين توقف الرحلات حتى اشعار آخر

الخليج ٣٦٥ نت – أوقفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع الرحلات إلى حين إشعار آخر، وذلك عقب الحريق الذي اندلع في محطة القطار بمحافظة جدة أمس، والذي نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه.
وجاء قرار تعليق الرحلات حرصاً على سلامة المسافرين، كما دعت إدارة المشروع من لديهم حجوزات ويرغبون في الاستفسار للتواصل على الرقم الموحد (920004433).
والجدير بالذكر أن الحريق لم يُسجل وقوع أي إصابات بفضل الله، حيث تمكنت فرق الدفاع من السيطرة عليه.
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