وصول شيفروليه بليزر 2020 إلى معارض الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت معارض شركة الجميح للسيارات الاسم الرائد في قطاع السيارات، وأحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شفرولية وجي ام سي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، الجيل الجديد من السيارة الأسطورية بليزر، والتي أعادت شيفرولية اطلاقها بطابع مستقبلي مميز.

وقد تخلت شيفرولية في تصميصم الجيل الجديد من بليزر عن هيئة الشاحنة والجسم الموضوع على هيكل حديدي وإتجهت نحو تصميم عصري يعكس بشكل مثالي لغة شفرولية الجديدة، لتصبح بليزر الجديدة سيارة كروس أوفر عصرية ذات تصميم جريء وجذاب مقترنة بتقنيات متكاملة وسهلة الاستخدام. كما تمتاز السيارة بمظهر رياضي قوي مدعوم بواجهة أمامية جريئة تضمّ شبك كبير وخطوط ذات طابع رياضي لغطاء المحرك، ومصابيح HID أمامية منخفضة في جميع الموديلات.

من جهته علق الشيخ وليد الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، قائلا: “لقد كان لتنامي الطلب العالمي على طرازات الكروس أوفر والSUV أثراً كبيراً لعودة بليزر”، وأضاف “ لقد نجحت شفرولية بأن تجمع ما بين التصميم الرياضي الجذاب وراحة سيارات ال SUV في بليزر الجديدة، ناهيك عن توفير حزمة رائعة من المواصفات التكنولوجية.”

Advertisements

وتتوفر بليزر بخمس فئات مختلفة مع خيارين للمحركات. حيث تقدم محرك V4 سعة 2.5 لتر بقوة 193 حصان وعزم 255 نيوتن.متر على طراز 1LT، ومحرك V6 سعة 3.6 لتر قوة 305 حصان وعزم 365 نيوتن على طرازات 2LT و 3LT و RS و Premier، جميعها مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ومزود بتقنية الإيقاف والتشغيل.

أما بالنسبة لمقصورة شفروليه بليزر 2019، فإنها تعكس المظهر الخارجي الجريء مع تصميم رياضي جميل. ويبرز التصميم المساحة الواسعة والحرفية العالية والتركيز على إضفاء طابع شخصي للعملاء. كما تتوفرشاشة قياس 8 بوصة بجميع الفئات تعمل بنظام تشغيل شيفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 وتدعم تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تمتلك السيارة خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف ومثبت سرعة متكيف.