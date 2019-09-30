كيا سول تحصل على الجائزة الأولى في دراسة “جي دي باور” عن جودة الوسائط المتعددة ورضاء العملاء

خيارات الجيل التالي من تقنيات المعلومات والترفيه في الموديل الجديد كلياً زادت من رضا المستهلك

احتلت سيارة كيا سول المرتبة الأولى في جودة الوسائط المتعددة مقارنة بجميع السيارات المدمجة

تأتي هذه الجائزة في أعقاب اختيار سيارة كيا سول ضمن أفضل 10 سيارات في الصناعة حسب التصنيف العالمي لمؤسسة “جي دي باور” من حيث دراسة الجودة الأولية

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شركة كيا موتورز الأمريكية – عبر سيارة كيا سول – على جائزة أفضل سيارة في دراسة مؤسسة جي دي باور عن جودة الوسائط المتعددة ورضاء العملاء، وجاء هذا الإعلان بعد أن حصلت كيا موتورز مؤخرا على أعلى مرتبة في هذا المجال في دراسة الجودة الأولية (IQS) من معهد جيه دي باور وذلك للعام الخامس على التوالي، بعد إختيار سيارة كيا سول ضمن أعلى أفضل سيارات في هذا المجال.

وقال السيد/مايكل كول، الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا: “لقد حققت سيارة كيا سول نجاحًا لا يمكن إنكاره منذ إطلاقها في عام 2009، ومع إعادة تصميم طراز الجيل الثالث هذا، وقد تم تجهيز هذه السيارة المتطورة تقنيًا لتكون منافسًا قويًا في السوق”. وأردف قائلاً: “إن الحصول على أفضل جودة للوسائط المتعددة بين السيارات المدمجة من مؤسسة (جي دي باور) يساعد في تعزيز التزام كيا بالجودة العالمية وتجربة ملكية سيارة مميزة.”

توفر سيارة كيا سول الجديدة كليًا أسلوبًا لا مثيل له وأداءًا مفعمًا بالحيوية وتقنية مثيرة وسيارة عملية في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تطوير هذه السيارة شبه المدمجة الشهيرة لتصبح أكثر موديلات سيارة سول تقدماً وابتكارًا حتى الآن. حيث تقدم سيارة كيا سول 2020 تقنية رائعة، تشمل كل من نظام أندرويد أوتو “Android Auto” القياسي وآبل كاربليه (Apple CarPlay) ومجموعة من الخيارات المتاحة بما فيها: نظام البلوتوث “Bluetooth ®” والإتصال المتعدد، وإضاءة داخلية مهدئة للمزاج، وشاشة تعمل باللمس ملونة عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة مع وظيفة تقسيم الشاشة وسماعات هارمان/كاردون بقوة 640 واط ونظام للصوت بضعف القوة مقارنة بالجيل السابق من سيارات سول.

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وقال السيد/برنت جروبر، المدير الأول، بقسم الجودة العملية للسيارات في مؤسسة “جي دي باور: “إن تقديم فقط مجموعة متنوعة من تقنيات الوسائط المتعددة لا يكفي، فمن أجل تعزيز تجربة إمتلاك السيارة، يسعى أصحاب هذه التقنيات أن تكون هذه التقنيات خالية من المشاكل وتعمل على النحو المتوقع منها. وإنطلاقاً من ذلك فإنه في فئة السيارات المدمجة، لم تُظهر أي سيارة هذا المستوى العالي من جودة الوسائط المتعددة أفضل من سيارة كيا سول. ”

إن دراسة معهد جي دي باور المتعلقة بـ “الوسائط المتعددة ورضاء العملاء” تقيس مدى رضا ورأي أصحاب السيارات الجديدة عن سياراتهم في أول 90 يوما من الملكية من حيث جودة وتصميم وميزات أنظمة الصوت والاتصالات والترفيه، وتحدد جودة نظام الوسائط المتعددة بعدد المشاكل التي تواجهها كل 100 سيارة، وكلما كانت الدرجة التي تحصل عليها السيارة منخفضة كلما كانت الجودة عالية – ولقد حصلت سيارة كيا سول على (9.0 نقاط من 100 سيارة).