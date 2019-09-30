كانو تطلق أول سيارة كهربائية من نوعها بنظام الاشتراك

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية كانو عن عزمها تسويق سياراتها الجديدة للعملاء عن طريق طرحها بنظام خدمة الاشتراك، وذلك مثلما يحدث في نظام الاشتراك المعمول به في القنوات الخاصة للأفلام والموسيقى والألعاب.



وخدمة الاشتراك الشهري للسيارات أو Car Subscriptions فكرة قائمة على منح المستهلك حق الانتفاع بالسيارة دون تملكها بشكل فعلي، فبدلاً من أن يقوم الفرد بتغيير سيارته وشراء سيارة جديدة كل عام يمكنه فقط الاشتراك لدى إحدى الشركات المُصنعة والحصول على سيارة أحلامه بدفع اشتراك شهري مقابل استخدامه لها!



وتتضمن سيارات كانو الكهربائية العديد من التقنيات والمزايا الحديثة التي تعمل على راحة السائق والركاب، كما تمتلك السيارة المدمجة تصميمات مدهشة تتشابه مع السيارات المستقبلية.

Advertisements



حيث تتوفر مساحة داخلية كبيرة للركاب تسع لسبعة أشخاص، ويأتي تصميم المقاعد مثل الأريكة كي تعمل على راحة الركاب، وتتعدد المزايا الترفيهية بها ومنها استطاعة أي راكب في السيارة التحكم في الملاحة والموسيقى والتدفئة من خلال هاتف ذكي أو جهاز لوحي.



ولقد زودت الشركة الأمريكية سيارتها العديد من التقنيات والأنظمة الحديثة، ومنها أنظمة مساعدة متقدمة للسائق والمراقبة المحيطة بالسيارة، باستخدام مجموعة من سبع كاميرات وخمس رادارات و12 محث استشعار صوتي، حيث يُمكن لهذه المستشعرات اكتشاف الأشياء القريبة والسيارات الأخرى لفرض حماية أكثر.



وتتميز بطاريات كانو الكهربائية بزيادة مدى السير وسرعة عملية الشحن، حيث تستطيع قطع مسافة تصل إلى 250 ميلًا (402 كيلو مترًا) والقدرة على الشحن إلى مستوى 80% في أقل من 30 دقيقة.